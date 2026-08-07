Am Donnerstag zeigte sich am Ölmarkt eine deutliche Gegenbewegung auf den kräftigen Preisrückgang in der ersten Wochenhälfte, wobei der Preis für Rohöl der Sorte Brent deutlich über die Marke von 80 Dollar je Barrel gestiegen war. Nachdem die Spekulation auf eine Einigung im Iran-Krieg mit einer Öffnung der Strasse von Hormus für Öltransporte zunächst einen Preisrutsch ausgelöst hatte, überwog am Donnerstag wieder die Skepsis der Investoren.
Zuletzt hat der eskalierende Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen eine Friedenslösung im Iran-Krieg erschwert. Berichten zufolge rechnet Saudi-Arabien mit Angriffen durch die Huthi-Rebellen unter Anleitung von Irans Revolutionsgarden. Dagegen geht US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg «ziemlich bald» enden und eine Einigung zur Öffnung der Strasse von Hormus bevorstehen könnte.
«Wir nehmen inzwischen an, dass es in absehbarer Zeit nicht zu einer stabilen Friedenslösung kommen wird, weshalb in der Strasse von Hormus immer wieder mit Einschränkungen gerechnet werden muss», heisst es in einer Analyse von Rohstoffexperten der Dekanbank. Vor diesem Hintergrund sei weiter mit deutlichen Preisschwankungen zu rechnen./jkr/jsl/mis
(AWP)