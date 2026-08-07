Die Ölpreise sind am Freitag weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vortag ging es mit den Notierungen aber nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung Oktober kostete 83,26 US-Dollar und damit fast ein Prozent mehr als am Vorabend. Auf Wochensicht sind die Notierungen aber deutlich gefallen. Ende der vergangenen Woche hatte der Preis noch bei über 90 Dollar gelegen.