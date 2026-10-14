Eine neue Welle von Angriffen im Nahen Osten schürt Zweifel an einer nachhaltigen Erholung der Energielieferungen aus dem Persischen Golf.Die zunehmenden iranischen Angriffe auf Tanker in der Strasse von Hormus gefährden die Erholung der Öllieferungen aus der Golfregion. Auch in anderen Teilen der Region bleibt die Lage angespannt. Saudi-Arabien fing weitere Raketen und Drohnen der Huthi aus dem Jemen ab. Ein Ende der Kämpfe mit der vom Iran unterstützten Miliz ist bislang nicht in Sicht. Bei den jüngsten Angriffen wurde auch der Hauptsitz des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco im Osten des Königreichs getroffen.