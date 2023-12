Begrenzt werden die Preisaufschläge durch Zweifel am Zusammenhalt des Ölkartells Opec. Am Donnerstag gab das ölreiche afrikanische Land Angola bekannt, nach 16 Jahren Mitgliedschaft aus dem Verbund austreten zu wollen. Anlass sind Streitigkeiten über die Förderquoten, die den Kartellmitgliedern von der Opec vorgegeben werden. Wegen des Disputs musste bereits das jüngste Opec-Treffen um mehrere Tage verschoben werden. Am Markt sind dadurch die Zweifel an der Umsetzung von Förderbeschränkungen durch die Ölstaaten gewachsen./bgf/jha/