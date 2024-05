Das Geschäft am Ölmarkt verlief zum Wochenstart in ruhigen Bahnen. Wegen Feiertagen in den USA und Grossbritannien war das Handelsvolumen unterdurchschnittlich. Etwas gestützt wurden die Ölpreise durch einen schwächeren Dollar-Kurs. Rohöl wird in dieser Währung gehandelt. Ein schwächerer Dollar macht Rohöl für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger. Dies stützt die Nachfrage.