Die Ölpreise sind am Mittwoch nach einer Schwächephase im US-Handel wieder gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee kostete zuletzt 109,90 US-Dollar. Das ist ein Prozent mehr als am Vortag. Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, demzufolge das US-Aussenministerium eine Anordnung für einen Teil des diplomatischen Personals und deren Familien zum Verlassen von US-Botschaften in der Golf-Region vorbereite. Als Quelle nannte die Agentur drei US-Offizielle.