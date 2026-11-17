Ende Oktober hatten die Ölpreise noch den höchsten Stand seit etwa einem halben Jahr erreicht. Seitdem sind die Notierungen deutlich gefallen. Rohöl der Sorte Brent verbilligte sich seitdem um etwa 20 Prozent. Während sich die Versorgung mit Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf erholt, kommt es in der Strasse von Hormus immer wieder zu Angriffen auf Frachtschiffe. Dennoch wird am Markt die Wahrscheinlichkeit von neuen US-Angriffen gegen den Iran nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten als eher gering eingeschätzt./jkr/jsl/he