Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen und haben damit den Rückgang der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November wurde bei 100,51 US-Dollar gehandelt und damit mehr als ein Prozent höher als am Vortag. Im frühen Handel war die Notierung zeitweise bis knapp unter 98 Dollar gefallen, bevor am Ölmarkt eine Gegenbewegung einsetzte.