Die Ölpreise sind am Freitagmorgen wieder etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 92,65 US-Dollar und damit gut 0,6 Prozent mehr als am Vortag. Dennoch steuern die Notierungen auf den dritten Wochenverlust in Folge zu. Am Donnerstag hatte der Preis in einer Spanne von mehr als zwei US-Dollar geschwankt. Seit Wochenbeginn hat Brent mehr als drei Prozent verloren.