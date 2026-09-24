Die Ölpreise sind von ihrem zwischenzeitlich deutlichen Anstieg am Donnerstag im späten Handel wieder merklich zurückgekommen. Von teils über 108 US-Dollar für ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November fiel der Preis nahezu bis auf 104 Dollar ab. Zuletzt wurden gut 105 Dollar bezahlt und damit rund zwei Prozent mehr als am Vortag. Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die Kriegsparteien USA und Iran in New York über einen schrittweisen Plan zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus sprächen. Im Gegenzug könnten die USA die wirtschaftliche Blockade der Islamischen Republik aufheben, wie es unter Berufung auf gesprächsnahe Kreise hiess.