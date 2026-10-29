Trotz des jüngsten Rückgangs hat sich die internationale Referenzsorte Brent im Oktober bislang um zehn Prozent verteuert und den höchsten Stand seit April erreicht. Der anhaltende Konflikt belastet die Verbraucher durch hohe Energiekosten und erschwert den Notenbanken den Kampf gegen die Inflation. Die US-Notenbank Fed liess ihren Leitzins in dieser Woche unverändert. Die Händler rechnen allerdings damit, dass die Währungshüter im Dezember ihre Zinserhöhungen fortsetzen./stk/mis