Die Ölpreise sind zu Beginn der Woche nach dem am Freitag erreichten Fünfmonatshoch wieder gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember sank am Montag um anderthalb Prozent auf 108,18 US-Dollar. Am Freitag war der Brent-Preis noch bis auf 110 Dollar geklettert und damit auf den höchsten Stand seit Mai.