Bis zum Treffen der Opec+ dürften Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Zuletzt waren die Lagerbestände an Rohöl in der grössten Volkswirtschaft mehrere Wochen in Folge gestiegen und erreichten den höchsten Stand seit August. Vor dem Hintergrund von zuletzt enttäuschenden Konjunkturdaten verstärkte sich am Markt die Sorge um eine zu schwache Nachfrage nach Rohöl, was die Preise im Verlauf des Novembers überwiegend belastet hatte./jkr/jha/