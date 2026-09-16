In den vergangenen Handelstagen war der Preis für Rohöl der Sorte Brent zeitweise bis auf etwa 110 Dollar je Barrel gestiegen. Er näherte sich damit dem Höchststand seit Beginn des Iran-Kriegs, der im April bei 126 Dollar erreicht worden war. Seit Beginn des Jahres hat sich Rohöl aus der Nordsee um fast 80 Prozent verteuert./jkr/jha/