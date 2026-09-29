Allerdings haben zuletzt auch die Schiffspassagen durch die umkämpfte Strasse von Hormus wieder zugenommen. Derzeit flössen etwa 65 bis 70 Prozent der Ölmenge verglichen mit Vorkriegsniveaus durch die Meerenge, schrieb der Energie-Datenanbieter Vortexa auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auch der Datenanbieter Kpler hat von einer Erholung der Ölexporte am Golf berichtet, obwohl die USA und der Iran zuletzt bei den Bemühungen für eine diplomatische Lösung für eine Öffnung der Strasse von Hormus kaum Fortschritte gemacht haben.