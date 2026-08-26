Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen und haben damit die Abwärtsbewegung seit Beginn der Handelswoche fortgesetzt. Diplomatische Bemühungen zur Wiederaufnahme der Schifffahrt durch die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus hatten die Notierungen unter Verkaufsdruck gesetzt. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 86,76 US-Dollar gehandelt und damit zwei Prozent niedriger als am Vortag. Zeitweise war die Notierung bis auf 85,41 Dollar gefallen.