Unterdessen war laut örtlichen Medienberichten im Bereich der Strasse von Hormus zu Explosionen gekommen. Betroffen seien die Insel Gheschm in der Meerenge sowie die Städte Sirik und Minab, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf amtliche Quellen. Die Explosionen hätten sich auf dem Meer ereignet, hiess es weiter. Die Ursache der Explosionen sowie die genaueren Umstände blieben zunächst unklar.