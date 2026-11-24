Eine erneute militärische Eskalation dürfte nach Einschätzung von Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen zumindest kurzfristig vom Tisch sein. «Das bedeutet allerdings nicht, dass eine friedliche Lösung des Konfliktes zwangsläufig wahrscheinlicher geworden ist», heisst es in einem Kommentar. «Die Positionen beider Seiten liegen weiterhin weit auseinander: Während der Iran auf eine Aufhebung der Seeblockade drängt, bestehen die USA weiterhin auf Zugeständnissen beim iranischen Nuklearprogramm.» Zudem würden die Angriffe des Iran und der mit ihm verbündeten Huthis anhalten. «Die Lage am Ölmarkt bleibt somit trotz der augenscheinlichen Entspannung fragil», schreibt Nguyen./jsl/jkr/mis