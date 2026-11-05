Am Mittwoch war der Preis für Rohöl der Sorte Brent um etwa zehn Dollar je Barrel eingebrochen. Am Ölmarkt spekulieren Anleger darauf, dass der deutliche Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bemühungen zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten beschleunigen könnte. Der Wahlerfolg verschafft den Demokraten mehr Einfluss auf die amerikanischen Staatsausgaben, was den Spielraum der US-Regierung für ein weiteres Vorgehen im Iran-Konflikt einschränken könnte.