Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel stabilisiert. Nach teils deutlichen Abschlägen in den vergangenen Tagen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember am Morgen 86,26 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 37 Cent auf 84,59 Dollar.

05.10.2023 08:00