Zur Wochenmitte sind allerdings wieder Sorgen über Lieferausfälle aus den Fördergebieten am Persischen Golf in den Fokus der Anleger gerückt. Zuvor hatte der staatliche iranische Sender IRIB News gemeldet, dass ein Tanker in der Strasse von Hormus auf eine Seemine gelaufen sei - ohne jedoch das Schiff zu identifizieren oder den Zeitpunkt des Vorfalls zu nennen. In den vergangenen Handelstagen haben mehrfach Meldungen über Angriffe auf Handelsschiffe oder Schäden durch Seeminen den Ölpreisen Auftrieb verliehen.