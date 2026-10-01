Die Ermittlung der Mengen an Rohöl, die tatsächlich aus den Fördergebieten am Persischen Golf geliefert werden, gestaltet sich schwierig. Zuletzt gab es mehrfach Angriffe auf Handelsschiffe in der Strasse von Hormus. Die US-Investmentbank Goldman Sachs schätzt, dass in der vergangenen Woche täglich rund 23 Millionen Barrel Öl den Nahen Osten verliessen - sowohl über die Strasse von Hormus als auch über andere Exportwege wie das Rote Meer. Dieser Wert entspreche dem Durchschnitt des Vorjahres./jkr/jha/