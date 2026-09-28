Zuletzt war ein neuer iranischer Vorschlag zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus bekannt geworden, den US-Präsident Donald Trump allerdings am Samstag abgelehnt hatte. Die Zurückweisung von Irans Vorschlag habe die Ölpreise zu Beginn der Handelswoche angetrieben, heisst es von Marktbeobachtern.
Allerdings rechnet Trump nach eigenen Angaben mit weiteren Verhandlungen mit dem Iran. «Sie wollen ein Abkommen schliessen, aber es ist nicht das Abkommen, das ich schliessen möchte», zitierte ihn das Nachrichtenportal «Axios» aus einem Telefongespräch. Nach Angaben von «Axios» erwartet Trump die neuen Gespräche für kommende Woche.
Am Ölmarkt bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten das bestimmende Thema. Zuletzt schwankten die Preise angesichts widersprüchlicher Signale über mögliche Fortschritte bei den Bemühungen für eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs, der bereits in den achten Monat geht.
Der Brent-Preis ist seit Jahresbeginn um rund 75 Prozent gestiegen. «Solange es kein entscheidendes Ende des Konflikts im Nahen Osten gibt, überwiegen weiterhin die Risiken, die für höhere Ölpreise sprechen», sagte Experte Hamad Hussain vom britischen Analysehaus Capital Economics./jkr/jha/
(AWP)