Am Dienstag war der Preis für Rohöl der Sorte Brent noch zeitweise bis an die Marke von 100 Dollar je Barrel gefallen, nachdem die Notierung in der vergangenen Woche noch bei fast 117 Dollar gestanden hatte. Am Markt war die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung für ein Ende des Iran-Kriegs aufgekeimt, nach einem Medienbericht über mögliche Fortschritte bei den Friedensbemühungen und einer Interimsvereinbarung zwischen den USA und dem Iran mit der Aussicht auf eine Rückkehr beider Parteien an den Verhandlungstisch.