Die Ölpreise sind am Montag um mehr als ein Prozent gestiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump ‌einen ⁠iranischen Friedensplan zur Öffnung der Strasse von Hormus abgelehnt ⁠hat. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 105,64 Dollar ‌je Barrel, US-Leichtöl WTI stieg um ‌0,8 Prozent auf 93,11 ​Dollar. Der Iran hatte den Vorschlag in der vergangenen Woche über katarische Vermittler unterbreitet. Trump wies den Plan am Wochenende zwar zurück, stellte in einem Interview jedoch weitere Verhandlungen für ‌diese Woche in Aussicht. Die geopolitischen Risiken in der Region bleiben Analysten zufolge auch wegen anhaltender Raketen- und Drohnenangriffe der ​Huthi-Rebellen auf Saudi-Arabien hoch.