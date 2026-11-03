Die Ölpreise sind am Dienstag nach Meldungen über erneute Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran gestiegen und haben damit einen Teil der deutlichen Verluste vom Vortag wettgemacht. Am Morgen wurde ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent für Rohöl aus der Nordsee mit Lieferung im Januar bei 106,12 US-Dollar gehandelt und damit etwa 1,3 Prozent höher als am Montag. Zu Wochenbeginn hatte der Brent-Preis knapp acht Prozent nachgegeben.