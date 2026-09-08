Die Ölpreise haben am Dienstag weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November kostete zuletzt 97,74 US-Dollar, das war ein Plus von knapp 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortag. Am Ölmarkt warten Händler auf die Details zu einem Abkommen zwischen dem Iran und Oman zur Sicherung der Schifffahrt durch die Strasse von Hormus. Zugleich sorgt eine starke chinesische Nachfrage für eine weitere Verknappung des Ölangebots.