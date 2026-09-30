Bis zum Dienstagabend war der Preis für Öl der Sorte Brent noch zeitweise um mehr als drei Dollar je Barrel gefallen. Am Markt wurde dieser Rückgang mit höheren Liefermengen aus Saudi-Arabien begründet. Der wichtige Förderstaat hat die Transporte durch seine Ost-West-Pipeline inzwischen auf mindestens 3,5 Millionen Barrel pro Tag hochgefahren, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Dies entspricht etwa der Hälfte der Kapazität der Leitung.