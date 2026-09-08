Die Ölpreise befinden sich seit einigen Tagen im Aufwind. Seit dem 28. August verteuerte sich Brent um mehr als zehn Prozent. Damit weitete der Brent-Preis sein Plus seit Mitte des Jahres auf fast 40 Prozent aus. Anfang Juli war der Preis wegen der Hoffnung auf ein Ende des Nahost-Konflikts noch bis auf 70 Dollar gefallen, nachdem er in den ersten Monaten nach dem Aufflammen des Iran-Kriegs bis auf 126 Dollar geklettert war.