Die Ölpreise sind am Donnerstag deutlich gefallen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel nur leicht unter Druck gestanden hatten, weiteten sie die Verluste im Verlauf deutlich aus. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent mit Lieferung im Oktober wurde zuletzt bei 86,75 Dollar gehandelt und damit 2,5 Prozent tiefer als am Vortag.