Generell bleibt die Lage an den Finanz- und Rohstoffmärkten wegen des Konflikts im Nahen Osten angespannt. In den vergangenen Handelstagen kam es zu vergleichsweise kräftigen Kursbewegungen. Am Markt war auch von einer Gegenbewegung die Rede, nachdem die Ölpreise zu Wochenmitte noch deutlich gestiegen waren.