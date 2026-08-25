Die Ölpreise sind am Dienstag trotz der Drohung von US-Wirtschaftssanktionen gegen den Iran deutlich gefallen. Nachdem es im frühen Handel mit den Notierungen nur leicht nach unten gegangen war, bauten sie die Verluste im Tagesverlauf kräftig aus. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 89,18 US-Dollar gehandelt und damit mehr als drei Prozent niedriger als am Vortag.