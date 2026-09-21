Die Ölpreise sind am Montag mit der Hoffnung auf Fortschritte bei den Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs den vierten Handelstag in Folge gesunken. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November fiel unter die Marke von 100 US-Dollar. Nachdem die Notierung bis auf 99,54 Dollar gerutscht war und damit auf den tiefsten Stand seit dem 9. September, wurde sie zuletzt wieder etwas höher bei 100,40 Dollar gehandelt. Das sind dreieinhalb Prozent weniger als am Freitag.