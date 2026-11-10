Hoffnungen auf ein absehbares Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran belasteten auch am Dienstag den Ölpreis. Diesmal kamen die Impulse dafür aus dem Weissen Haus: Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für «effektiv vorüber» erklärt. «Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer», sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.