Der Markt hängt in der Schwebe zwischen den durch den Konflikt verursachten Angebotsverknappungen auf der einen Seite und einer Rhetorik, die auf mögliche Deeskalation hindeutet, auf der anderen Seite, sagte die leitende Energiehändlerin Rebecca Babin von der CIBC Private Wealth Group der Nachrichtenagentur Bloomberg. «Letztlich wird der Markt den tatsächlichen Barrel-Mengen und der Infrastruktur mehr Gewicht beimessen als der Rhetorik.»