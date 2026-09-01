«Die in der letzten Woche aufgekommenen Hoffnungen auf eine baldige Öffnung der Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr haben einen herben Dämpfer erhalten», sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank. Am Markt herrsche derzeit Ungewissheit, wie es mit dem Iran-Krieg weitergehe, beschrieb Rohstoffstratege Bart Melek von der kanadischen Investmentbank TD Securities die Stimmung. Er rechnet eher mit weiter steigenden Rohölpreisen, da es «keine Anzeichen dafür gibt, dass der normale Transit durch die Strasse von Hormus in naher Zukunft wieder aufgenommen wird».