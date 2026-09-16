Zum Vergleich: Vor dem Krieg wurden täglich etwa 18 Millionen Barrel durch die Strasse von Hormus transportiert. Nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran Ende Februar brach die Menge zeitweise auf lediglich 1,4 Millionen Barrel pro Tag ein. Vor dem Krieg passierte rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls und Flüssigerdgases (LNG) die strategisch wichtige Meerenge.