Thierry Henry wird Fussballchef

Für den Aufbau des neuen Geschäfts hat On zudem den früheren französischen Fussballstar Thierry Henry verpflichtet. Der Weltmeister von 1998 arbeitet den Angaben zufolge bereits seit Ende 2025 mit On am Einstieg in den Fussball zusammen und übernimmt nun die neu geschaffene Funktion als Director of Football.