Bekleidungsgeschäft legt kräftig zu

In allen Regionen stieg der Umsatz, am stärksten im asiatisch-pazifischen Raum mit 31 Prozent. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika betrug das Plus 18 Prozent, in Nord- und Südamerika 12 Prozent. Dabei stieg der Umsatz über eigene Absatzkanäle, also über eigene Läden und den Onlinehandel, mit 25 Prozent deutlich stärker als über andere Händler, wo das Wachstum bei 12 Prozent lag.