Henry soll das Fussballgeschäft mitprägen - von den Produkten über die Zusammenarbeit mit Spielerinnen und Spielern bis zur strategischen Ausrichtung. Mit der Schweizer Nationalspielerin Sydney Schertenleib hat On zudem eine Profifussballerin an Bord. Die Spielerin des FC Barcelona ist seit Dezember 2025 Markenbotschafterin und soll auch an der Entwicklung und Erprobung der Fussballprodukte mitarbeiten.