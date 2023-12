Die Dekotierung erfolgt per 7. März 2024, wie die SER am Mittwoch mitteilte. Letzter Handelstag ist entsprechend der 6. März 2024. Mitte November hatten die Aktionäre des Finanzinstituts an einer ausserordentlichen Generalversammlung der Dekotierung und zudem einer ausserordentliche Dividende in Höhe von 0,23 Franken je Anteil aus den Reserven zugestimmt.