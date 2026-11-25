Auch in den USA, wo die höheren Zölle lange Shein belasteten, ist inzwischen nach Konzernangaben eine Stabilisierung sichtbar. In der übrigen Welt sei das Wachstum unterdessen weiter gut, speziell in Lateinamerika. Generell aber seien Verbraucher in aller Welt vorsichtiger geworden, so Shein. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich das rasante Wachstum des Unternehmens abgeschwächt, zuletzt kamen noch die Schwierigkeiten durch gestiegene Kosten im Zuge des Irankriegs hinzu.