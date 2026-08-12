Der Ölmarkt wird derzeit von den Folgen des Iran-Kriegs und einer Blockade von Schiffstransporten durch die Strasse von Hormus belastet. Im kommenden Jahr rechnet die Opec wieder mit einem deutlich stärkeren Anstieg der weltweiten Ölnachfrage. Das Ölkartell hat die Wachstumsprognose für 2027 angehoben. Demnach wird nunmehr ein Wachstum der Nachfrage um täglich rund 2,16 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Prognose zuvor nur bei 1,94 Millionen Barrel pro Tag lag.