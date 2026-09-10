In ihrem September-Bericht geht die Organisation davon aus, dass der weltweite Ölbedarf in diesem Jahr um 400'000 Barrel pro Tag steigen wird, was eine Gesamtnachfrage von 105,84 Millionen Barrel pro Tag bedeutet. Vor einem Monat hatte die Opec einen durchschnittlichen Anstieg von 600'000 Barrel pro Tag prognostiziert, im April noch von einem Anstieg um 1,4 Millionen Barrel pro Tag ausgegangen.