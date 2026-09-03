Das mache es auch komplizierter, sie im Einklang mit den Interessen der Nutzer zu halten. «Ein Modell kann sehr gut darin werden, ein Ziel zu erreichen - und doch auf eine Weise agieren, die dem entgegenläuft, was ein Mensch beabsichtigte.» Deshalb müsse die Software «menschliche Werte» auch in Situationen verstehen, die für sie unbekannt seien./so/DP/he