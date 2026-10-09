Diese hatten in einem ‌Brief die Umstände ihrer Entlassung geschildert ​und betont, die Kündigungen untergrüben die bisherige Unternehmenskultur, die es Entwicklern erlaube, auf mögliche Risiken der Produkte hinzuweisen. «Ich glaube, wir wurden entlassen, weil wir die Sicherheit über die kurzfristigen geschäftlichen Interessen von OpenAI gestellt haben», ergänzte einer der Entlassenen in einem ‌Beitrag auf X. Das Unternehmen wies diesen Vorwurf zurück. «Diskussionen über Sicherheit und Forschung werden täglich geführt, oft lebhaft und äusserst kritisch. Wir fördern diese Debatten aktiv und ​betrachten sie als unverzichtbar, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.»