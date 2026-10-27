Die israelische Opposition wertet das Wahlergebnis als Niederlage des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, obwohl dessen Likud-Partei laut Prognosen stärkste Kraft im Parlament geworden ist. Das Lager mehrerer Parteien verfehlte aber den Prognosen führender TV-Sender zufolge die absolute Mehrheit und kam nur auf 50 von 120 Sitzen im Parlament. Nach der Wahl vor vier Jahren hatte Netanjahu eine Koalition gebildet, die über 64 Sitze verfügte.