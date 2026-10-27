Oppositionsführer Jair Lapid sagte nach Angaben eines Büros: «Lasst euch von niemandem verwirren: Der Netanjahu-Block hat eine vernichtende Niederlage erlitten.» Er sprach von einem «totalen Kollaps», die Öffentlichkeit habe Netanjahus Lager «nach Hause geschickt».
Der Vorsitzende der linksliberalen Demokraten, Jair Golan, sagte ebenfalls, die Öffentlichkeit habe «die Netanjahu-Regierung gefeuert». Es gebe nun eine «historische Gelegenheit, eine Regierung des echten Wandels in Israel» zu bilden.
Auch das Lager der Parteien um Ex-Militärchef Gadi Eisenkot, der als wichtigster Rivale Netanjahus galt, verfehlte aber laut den Prognosen ebenfalls eine absolute Mehrheit im Parlament. Die Regierungsbildung und wer den künftigen Ministerpräsidenten stellen wird, war daher noch völlig ungewiss./le/DP/he
(AWP)