Der US-Software- und Datencenter-Konzern Oracle rechnet dann des KI-Booms in den kommenden Jahren mit einem hohen Wachstum. Zudem soll sich dieses ab dem Geschäftsjahr 2028/29 selbst tragen und nicht mehr über die Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital finanziert werden. Das Unternehmen will bis Mitte 2030 nur noch 20 Milliarden Dollar am Finanzmarkt zur Wachstumsfinanzierung einsammeln. Zuletzt hatten die massive Ausgabe von Aktien und Anleihen zur Finanzierung des Baus von Datenzentren den Kurs des Oracle-Papiers stark belastet. Am Mittwoch legte der Oracle-Kurs zweistellig zu.