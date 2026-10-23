Die Papeterie Schoch besteht seit 1882 und befindet sich seither am Untertor in Winterthur. Das Geschäft wird derzeit in vierter Generation von der Familie Schoch geführt. Das 2021 umfassend erneuerte Ladengeschäft bietet neben klassischen Papeterie- und Schreibwaren auch Mal- und Kunstbedarf, Schulartikel sowie Geschenkartikel. Insgesamt sind laut Firmenangaben 10 Mitarbeitende (inkl. 2 Lernende) dort beschäftigt.