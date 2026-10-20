Steuerbefreiung gegen Karriere-Hilfe?

Wolf und die Finanzbeamtin sollen 2018 eine korrupte Absprache getroffen haben: Laut der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft intervenierte der gut vernetzte Manager bei einem Spitzenbeamten des Finanzministeriums für einen Karriereschritt der Finanzbeamtin. Im Gegenzug habe sie sich dafür starkgemacht, dass Wolf eine Steuerschuld von mehr als 600.000 Euro erlassen werde. Die Verteidiger der beiden Hauptangeklagten bestritten die Vorwürfe vor Gericht, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA meldete.