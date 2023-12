Die österreichische MGG Herzogenburg GmbH hat am Freitag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht in Sankt Pölten beantragt. Ziel sei eine Restrukturierung und der langfristige Fortbestand des Unternehmens. «Die gegenwärtige Absatzkrise der europäischen Autoindustrie schlägt nun voll auf die Auftrags- und Umsatzentwicklung von MGG durch», hiess es in der Mitteilung.

29.12.2023 12:26